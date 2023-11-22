الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيدة مصرية: أنا مطمئنة على أولادنا فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

المواطنة هدى صابر
المواطنة هدى صابر

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لتوفير حياة أفضل للمصريين.

وفي هذا الإطار، قالت هدى صابر، مواطنة مصرية: "إحنا مطمنين على ولادنا في عهد الرئيس السيسي"، مؤكدة أن تأييدها للرئيس السيسي بمثابة رد للجميل، واعتراف بما بذله من أجلنا لتطوير بلادنا وتطوير معيشة المواطن البسيط.

وأضافت: "الدولة المصرية اهتمت بكل فئات المجتمع، وخصصت لكل منهم ما يستحقوه، ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة".

وأكملت: "الرئيس السيسي أشعرنا بطعم التطوير الذي حرمنا منه لسنوات، فلم نعرف من قبل معنى مشروعات قومية ولا تطوير بنية تحتية".

txt

مواطن: أطالب الرئيس القادم أن يسير على نهج السيسي (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية الرئيس السيسي المواطن البسيط

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم فى الضفة الغربية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل استهداف المستشفى الإندونيسى بغزة (فيديو)

شغب جماهيرى يؤجل انطلاق قمة الأرجنتين والبرازيل.. وميسي يغادر الملعب (فيديو)

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

سيدة مصرية: أنا مطمئنة على أولادنا فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس