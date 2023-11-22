سيدة مصرية: أنا مطمئنة على أولادنا فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لتوفير حياة أفضل للمصريين.

وفي هذا الإطار، قالت هدى صابر، مواطنة مصرية: "إحنا مطمنين على ولادنا في عهد الرئيس السيسي"، مؤكدة أن تأييدها للرئيس السيسي بمثابة رد للجميل، واعتراف بما بذله من أجلنا لتطوير بلادنا وتطوير معيشة المواطن البسيط.

وأضافت: "الدولة المصرية اهتمت بكل فئات المجتمع، وخصصت لكل منهم ما يستحقوه، ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة".

وأكملت: "الرئيس السيسي أشعرنا بطعم التطوير الذي حرمنا منه لسنوات، فلم نعرف من قبل معنى مشروعات قومية ولا تطوير بنية تحتية".