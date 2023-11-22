الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"فريد" يكشف أهمية تطوير قدرات المهنيين والجهات الرقابية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الاجتماع  التوجيهي للجنة الأسواق النامية والناشئة"GEMC".

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والتي تنظمها وتستضيفها الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر 2023.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية استدامة عملية تطوير وبناء القدرات وتعزيز عملية الحوار والدفع نحو مزيد من التعاون بين أعضاء اللجنة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن اللجنة تأخذ في اعتبارها كل التطورات المرتبطة بالأبعاد التكنولوجية والمناخية لتضمينها في تقاريرها وأوراق عملها؛ ليتم وضعها موضع التنفيذ والمتابعة في أسرع وقت ممكن.

تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال وتترأسها مصر للدورة الثانية على التوالي، والتي تعد بمثابة إشادة وتقدير دولي للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في أعمال وأنشطة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، التي تضع وتتابع تنفيذ سياسات ومقترحات تدعم تطوير قدرات أسواق المال في العالم.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية GEMC الأسواق النامية والناشئة أسواق المال دعم النمو الإقتصادي

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