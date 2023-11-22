الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ثقافة الشيوخ": الشعب المصرى يدرك أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مختلفة عن انتخابات 2018، من حيث تعدد المرشحين ووضوح برامجهم الانتخابية، داعيًا الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات إعلاءً لمبادئ الديمقراطية.

وقال مسلم، خلال لقائه عبر القناة الأولى، إن الشعب المصري شعب عريق وواعٍ، ويدرك أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، التي تأتي في ظل تطور ونمو الديمقراطية في مصر، معربًا عن ثقته في الشعب المصري، وأنّها ستكون انتخابات ناجحة وعادلة.

وعن المرشحين الرئاسيين، قال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالشيوخ إن وجود مرشحين حزبيين في الانتخابات الرئاسية يمنح الأحزاب فرصة للتواجد في الشارع بشكل كبير، والاستعداد للانتخابات البرلمانية 2025، موضحًا أن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة وخبرة إيجابية، وأن المرشح فريد زهران مرشح يعمل بجدية على العملية الانتخابية بشكل جيد، أما المرشح عبدالسند يمامة فيعتمد على تاريخ حزب الوفد وكوادره، والمرشح حازم عمر لديه أكثر من 57 عضوًا في مجلس النواب يمكنه من خلالهم المشاركة بشكل جاد.

وأشار «مسلم» إلى أن فكرة نزول المرشح للشارع تمثل إضافة للحزب، مشيرًا إلى أن الممارسة الحزبية في الغرف المغلقة أو المكيفة لا تجدي ولا تؤتي بأي ثمار، قائلًا: «خلال الفترة الماضية لاحظنا أن بعض الأحزاب إما تمارس من خلال التنظير دون معرفة لرأي الشارع أو تعتمد على رأي الشارع من خلال السوشيال ميديا وهو خطأ فادح يقع فيه كثير من الأحزاب لأن مواقع التواصل عبارة عن انطباعات ومعظم روادها في الأصل لا يتوجهون إلى الانتخابات، وممكن يكون جزء منها لجان إلكترونية تقودها جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة».

رئيس لجنة الثقافة والسياحة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 مجلس الشيوخ الشيوخ الشعب المصري

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