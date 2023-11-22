بعد اتفاقية التبادل.. خريطة وأوضاع الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

على مدار السنوات الماضية عجت سجون الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين لاسيما النساء والأطفال، في أوضاع غير آدمية بسبب تمسكهم بأرضهم واشتد الأمر مع معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي.

وأصبحت هناك خريطة للأسرى، الذين نكل بهم الاحتلال في هجومه البربرى على قطاع غزة، حتى جاءت أتفاقية تبادل الأسرى مؤخرًا.

هدنة وتبادل أسرى

أعلنت بالأمس، وسائل إعلام إسرائيلية عن تدشين اتفاق مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى يشمل بندًا حول إطلاق سراح الأطفال والنساء الفلسطينيات في سجون إسرائيل، في مقابل إطلاق سراح 99 إسرائيليًا أسيرًا في حوزة حماس.

وفي التفاصيل فإن مقابل كل أسير إسرائيلي سيتم إطلاق سراح ثلاث نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، والمرحلة الثانية من الصفقة، مقابل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين إضافيين ليسوا جنودًا، فسيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين آخرين.

كما تقرر أن يشمل الاتفاق دخول دخول 200 شاحنة مساعدات خلال الأيام الخمسة لوقف إطلاق النار إلى قطاع غزة بما في ذلك شاحنات الوقود والغاز للمستشفيات.

"الدستور" في التقرير التالي رصدت بالتتابع أعداد الأسرى الفلسطينيين، خلال شهور العام 2023، والتي تصاعدت في حدتها خلال أكتوبر تحديدًا منه، وذلك وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

خريطة الأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2023

يعد عام 2023 أحد الأعوام التي شهدت اعتقال كثير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إذ وصل عددهم إلى 4780 أسير بينهم 29 امرأة و160 قاصرا و5 أكفال و915 معتقل إداري، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال التي صدرت ذلك العام إلى 260 أمرا منها 103 أوامر اعتقال جديدة و157 صدر بحقهم أمر تجديد.

بينما في شهر أبريل وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 4900 أسير لذلك العام، بينهم 31 سيدة و160 طفلا أسيرا أقل من 18 عامًا، و1000 معتقل إداري، بينما عدد الأسرى الذين صدر ضدهم حكم بالمؤبد وصلوا إلى 554 أسيرا واستشهد 12 أسيرا وهناك 700 أسير مريض 24، منهم مرضى سرطان.

ثم جاء شهر يونيو، ليصبح عدد أسرى 2023 نحو 5 آلاف أسير، منهم 160 طفلًا، و30 سيدة و1083 أسيرا إداريا، يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، وهناك 237 شهيدًا من الأسرى.

إنفوجراف الدستور

وارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ 5200 أسير بينهم 36 سيدة و170 طفلا أقل من 18 عامًا و1264 معتقلا إداريا، بينما عدد أوامر الاعتقال وصلت إلى 2350 أمرا بينها 1245 أمرا جديدا و1105 أوامر تجديد.

وفي أكتوبر الماضي الذي شهد انطلاق عملية طوفان الأقصى تم اعتقال 2070 في الضفة الغربية، 145 طفل و55 سيدة، وتصاعدت عمليات الاعتقال الإداري ففي أكتوبر وحده صدر 1034 قرارا و904 قرارات اعتقال جديد و130 تجديدا.

وبعد 7 أكتوبر كان معدل الاعتقال اليومي 73 حالة، وهذه النسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن حملات الاعتقال التي كانت تنفّذ من قبل، ومن بين حالات الاعتقال 17 صحفيًا، فيما بلغ عدد النواب الذين جرى اعتقالهم 14 وهناك 500 حالة تم اعتقالها في الخليل و400 حالة في القدس.

إنفوجراف الدستور

أوضاع الأسرى في السجون خلال طوفان الأقصى

كل هؤلاء الأسرى أوضاعهم غير إنسانية داخل سجون الاحتلال لاسيما بعد معركة طوفان الأقصى، فسبق وأكد رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس، أنه بعد أسبوعين من المعركة اعتقل الاحتلال 4 آلاف من عمال غزة.

واتخذت إسرائيل عددا من الإجراءات التعسفية غير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين سواء الرجال أو النساء أو الأطفال، مثل قطع الكهرباء والتجويع والحرمان من الخروج من الزنازين كنوع من الضغط على حماس.

وتقطع إسرائيل عن الأسرى الكهرباء والماء وتمنع عنهم الزيارات، إلى جانب عمليات تفتيش غير آدمية واعتداءات جسدية على النساء، وحرمانهم من ممتلكاتهم مثل الملابس وكذلك منع الأدوية عن المرضى منهم.