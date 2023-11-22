الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى يكشف عن حجم المساعدات لـ غزة

غزة
غزة

كشف محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن.

وقال ممدوح، خلال مداخلة هاتفية له، عبر القناة "الأولى"، إنه حتى الآن تم إدخال 11 ألف طن، لافتًا إلى أن التحالف الوطني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني عمل منذ اللحظة الأولى على تجهيز المساعدات الإغاثية، من أجل سرعة تقديمها إلى أشقائنا في غزة.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه منذ لحظة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ التحالف الوطني بتجهيز المساعدات الإنسانية، موضحًا أنه في خلال 36 ساعة، تم تجهيز 109 شاحنات وكانت في انتظار فتح معبر رفح من الجانب الآخر للعبور لقطاع غزة.

وأشار إلى أن خلال الـ 46 يوما الماضية، لم يتم غلق معبر رفح نهائيا من الجانب المصري، وكان التعنت من الجانب الآخر للمعبر، مؤكدًا أن الدولة المصرية طلبت من العالم الضغط على سلطات الاحتلال، لسرعة إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.

جهود مصر في الهدنة بقطاع غزة

وفي سياق متصل، أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

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