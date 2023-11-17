نتنياهو: اعتقدنا وجود أسرى فى مستشفى الشفاء ولكن لم نعثر على أحد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم تشير إلى أن عددًا من الأسرى موجودون في مجمع الشفاء الطبي، ولكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال نتنياهو: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى"، مضيفًا: "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، رافضًا تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلًا: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".

وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز"، إن عملية اقتحام مستشفى الشفاء "تشكلت بناء على فهمنا لوجود بنية تحتية لحماس تم إخفاؤها بصورة محكمة في المجمع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الخاصة "ما زالت تقوم بأعمال بحث في مستشفى الشفاء، الخميس"، وزعم أنه عثر على "فتحة نفق ومركبة بها أسلحة" داخل مجمع المستشفى.

من جهته، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة "واثقة من تقييم مخابراتها بأن حركة حماس استخدمت مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة، وربما كمنشأة تخزين".

وتنفي حركة "حماس" هذه الاتهامات، ووجهت دعوة للأمم المتحدة من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية، من أجل التحقق من عدم استخدام المستشفيات في غزة في العمليات العسكرية.