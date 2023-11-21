مجلس الوزراء الإسرائيلى يجتمع للتصديق على اتفاق تبادل أسرى مع حماس.. اليوم

يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، من أجل التصديق على اتفاق تبادل محتجزين وأسرى مع حركة حماس الفلسطينية، حسبما أذاعت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي.

من جانبه، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إن هناك تقدمًا فيما يخص صفقة تبادل محتجزين وأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وتابع نتنياهو: " نحن نمضي قدمًا في صفقة المحتجزين.. لا أعتقد أن الأمر يستحق أن أقول الكثير، ولا حتى في هذه اللحظة، لكني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا".

وجاء حديث نتنياهو خلال لقائه مع جنود كتيبة الاحتياط 8101 "لواء ألكسندروني"، داخل إحدى القواعد العسكرية في الشمال.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا لمجلس وزراء الحرب في تمام الساعة السادسة مساءً، ومجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت" ​​الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى اجتماع آخر للحكومة الساعة الثامنة مساءً.

وتقود مصر جهودًا مكثفة من أجل تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة المحاصر وعقد صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين الجانبين الإسرائيلي والحركات الفلسطينية.