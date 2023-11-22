الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب المشاركة في المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين" الدولي الرابع"والذي سوف يقام يوم ٢٨ فبراير القادم لعام ٢٠٢٤م، في رحاب الجامعة الجديدة بمركز المؤتمرات الدولي.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذا المؤتمر بصفة دوريه تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، داعيًا شباب الباحثين من داخل الجامعة وخارجها من الجامعات العربية والافريقية والأجنبية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر فى دورته التاسعة.

وأضاف "النعماني"، أن مؤتمر شباب الباحثين يهدف الي إجراء البحوث في ح خطة الجامعة البحثية، بغرض التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والقومي والدولي، وذلك في ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقبل نشر البحوث من جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، ويتم إرسال خطاب قبول البحث بعد التحكيم من قبل المتخصصين باللجنة العلمية خلال أسبوع من تاريخ استلام البحث. وللتسجيل لحضور المؤتمر إلكترونيًا وذلك من خلال الرابط التالي:
‏https://forms.gle/Jn5RzSMEc77CWYFN8

حسان النعماني سوهاج باب التقدم للمشاركة فعاليات المؤتمر العلمي الباحثين

مواد متعلقة

مؤتمر الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج يوصي بدعم المبتكرين من ذوي الهمم

وكيل "صحة سوهاج" يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

وكيل "صحة سوهاج" يتفقد بنك الدم الإقليمي

للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات.. "تمريض سوهاج" تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان

لجنة تحكيم مهرجان «الكورس فت» بجامعة سوهاج تعلن نتائج منافسات الفرقتين الرابعة والثالثة

خدمات طبية مجانية لـ900 مواطن فى قافلة نجع كوم بدر بطهطا

ضمن "حياة كريمة".. جامعة سوهاج تنظم ندوه توعوية لتعزيز المشاركة فى العمل لشباب الجامعات

رئيس جامعة سوهاج يكرم 40 مخترعًا ورائد أعمال

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

لم يختنق أحد.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

"غاز مصر" تنفى حدوث تسريب فى منطقة القرية الذكية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

صدمة وبكاء.. نجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة