الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: متابعة الرئيس السيسي تجهيزات المساعدات الإغاثية لغزة تؤكد إنسانيته

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في قطاع غزة، تأكيد على رفض مصر مخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

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كلمة السيسي وضعت العالم أمام مسؤولياته
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتحمله مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين فى غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التي تجعل الحياة والمعيشة فى غزة مستحيلة، مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.

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رفض واضح للتهجير القسرى للفلسطينيين 
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية والشعب المصري يرفضون مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصري.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن مصر طوال تاريخها وقفت تدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لدعم الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى.

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وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي حريص على متابعة تجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول كافة المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما يؤكد على إنسانية الرئيس ودعمه للحفاظ على أرواح الأبرياء.

وطالب النائب محمود منصور المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار فوري وحاسم بوقف إطلاق النار، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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