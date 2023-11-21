الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي أمام "بريكس": يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس إن الأولوية المصرية في الوقت الحالي تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال وقف إطلاق النار، والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في  قطاع غزة.

شدد السيسي على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

قطاع غزة البريكس القمة الاستثنائية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف إطلاق النار الفلسطينيين القدس القضية الفلسطينية

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