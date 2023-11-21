الرئيس السيسي أمام "بريكس": يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس إن الأولوية المصرية في الوقت الحالي تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال وقف إطلاق النار، والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

شدد السيسي على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.