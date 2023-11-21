السيسى: قطاع غزة يتعرض لحصار كامل وضغوط من أجل التهجير القسرى

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته لاجتماع بريكس، معربًا عن خالص تقديره لبريكس بدعوة مصر للانضمام للتجمع.

أضاف، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس أن التجمع يتيح لنا تعزيز التعاون والتضامن المشترك على أساس التضمن واحترام القانون الدولي.

قطاع غزة والضفة يشهدان تصعيدًا أودى بحياة المدنيين

وأكد أن اجتماع القمة الاستثنائية لبريكس يأتي في توقيت حرج يشهد الفلسطينيون فيه تصعيدًا مستمرًا في قطاع غزة والضفة والذي أودى بحياة المدنيين وثلثهم من النساء والأطفال، كما تعرض القطاع بأكمله لحصار كامل وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، موضحًا أن هذه المشاهد القاسية تظهر عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني.