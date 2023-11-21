الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: قطاع غزة يتعرض لحصار كامل وضغوط من أجل التهجير القسرى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته لاجتماع بريكس، معربًا عن خالص تقديره لبريكس بدعوة مصر للانضمام للتجمع.

أضاف، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس أن التجمع يتيح لنا تعزيز التعاون والتضامن المشترك على أساس التضمن واحترام القانون الدولي.

قطاع غزة والضفة يشهدان تصعيدًا أودى بحياة المدنيين

وأكد أن اجتماع القمة الاستثنائية لبريكس يأتي في توقيت حرج يشهد الفلسطينيون فيه تصعيدًا مستمرًا في قطاع غزة والضفة والذي أودى بحياة المدنيين وثلثهم من النساء والأطفال، كما تعرض القطاع بأكمله لحصار كامل وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، موضحًا أن هذه المشاهد القاسية تظهر عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة حصار كامل ضغوط التهجير القسرى

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: أطروحات إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا تزيد الموقف إلا تأزيمًا وتعقيدًا

الرئيس السيسى: الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة

الرئيس السيسى: ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء النرويج أهمية الضغط لوقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين

الرئيس السيسى لرئيس وزراء بريطانيا: تهجير المدنيين من غزة إلى سيناء ينهى القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

"التعليم" تصدر تعليماتها للمدارس بشأن ضوابط التعامل مع "التابلت"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين