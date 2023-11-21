الرئيس السيسى: الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية، وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة تسوية جذور الصراع، والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وألقى الرئيس كلمة خلال القمة أكد خلالها معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، كما أدانت مصر في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، خاصةً المستشفيات.