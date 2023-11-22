الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.. والأرجنتين يفوز على البرازيل بتصفيات مونديال 2026

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الأربعاء، ما بين أخبار عن وزارة الإسكان وأخبار الفن وأخرى عن إسرائيل، فى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبار الظهيرة. 

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل رفع حالة التأهب والاستعداد لفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن أجهزة المدن الجديدة تواصل استعداداتها لفصل الشتاء، وترفع حالة التأهب للتعامل مع الأمطار، مشيرًا إلى أن هناك تجهيزات قام بها كل جهاز، سواء فيما يتعلق بتوفير المعدات والسيارات اللازمة، أو تكوين فرق العمل من المختصين، وكذا تطهير مصارف الأمطار، والسيول.

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كورال عباد الشمس الفلسطيني مع منى الشاذلي

في حلقة خاصة عن الأغاني التراثية الفلسطينية، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي كورال "عباد الشمس الفلسطيني" فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه على قناة "ON"، وذلك دعمًا لأهالي غزة.  

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الأرجنتين يفوز على البرازيل بهدف نظيف فى تصفيات مونديال 2026

تمكن منتخب الأرجنتين من التغلب على نظيره البرازيلي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على البرازيل بهدف نظيف، سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، الذي أقيم في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن أسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم وفقًا لاتفاق  الهدنة بين الطرفين.

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أخبار الظهيرة أخبار الظهيرة اليوم 120 طفلا يوميا في غزة ٥٠٠ مليون دولار لدعم غزة 70 من سكان غزة

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