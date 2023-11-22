الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل رفع حالة التأهب والاستعداد لفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار

وزير الاسكان
وزير الاسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن أجهزة المدن الجديدة، تواصل استعداداتها لفصل الشتاء، وترفع حالة التأهب للتعامل مع الأمطار، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات قام بها كل جهاز، سواء فيما يتعلق بتوفير المعدات والسيارات اللازمة، أو تكوين فرق العمل من المختصين، وكذا تطهير مصارف الأمطار، والسيول.

فى الإطار نفسه، شهد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إجراء اصطفاف لجميع معدات الشركات، ومعدات وسيارات الجهاز لصيانة الصرف الصحي ومجابهة الأمطار والطوارئ، وذلك لإجراء تجربة حيَّة للمعدات على الطبيعة، والتأكد من صلاحية المعدات وكفاءتها وجاهزيتها،  فضلًا عن التأكد من مطابقة أعداد ومواصفات المعدات للعقود، وذلك بحضور مسئولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

 وأشار " الغيطي " إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا للالتزام بحتمية الوقوف على مستوى أداء وجاهزية معدات شركات الصيانة " مياه الشرب والصرف الصحي والمياه المعالجة " العاملة بالمدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير استعدادا لفصل الشتاء.

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وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، على جميع الشركات بضرورة المتابعة الدورية، والوقوف على حالة المعدات، واستكمال الأعداد الناقصة من المعدات والمهمات، وتغيير التالف منها أولًا بأول، والتأكيد على تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي، وبالوعات صرف الأمطار، وضبط مناسيب أغطية المطابق والبالوعات بمستوى الطريق، مع الالتزام والمتابعة في تغيير التالف منها إذا لزم الأمر، موجهًا مسئولي الإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى تقصير يحدث من الشركات.

وأعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، رفع حالة  التأهب، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة التقلبات الجوية، وهطول الأمطار.

وقال: تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي لاستقبال مياه الأمطار، وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياه الأمطار فى الشوارع والميادين، وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين، وتجنبًا لإعاقة حركة السيارات، مشيرًا إلى أن المدينة تعرضت فى الايام السابقة لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وتوقفت الأمطار حاليًا.

 وحذر " شاهين "، سكان المدينة من الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات وأكشاك الكهرباء خلال فترة سقوط الأمطار، وأنه في حالة وجود أي بلاغات بسبب سوء الأحوال الجوية وتجمعات المياه يتم التواصل على الرقم 0553201827، المخصص لتلقى الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة.

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وشدد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، على ضرورة رفع حالة التأهب والاستعداد  لمجابهة أي أزمات على مدار ٢٤ ساعة  في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار كثيفة، مؤكدًا الانتشار السريع للأفراد والمعدات والتأهب التام في حالة هطول أمطار غزيرة، للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق، وأحياء المدينة كافة، وذلك في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستكمالًا للاستعدادات التي تم البدء فيها لاستقبال فصل الشتاء.

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وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف، وبلاعات الأمطار، وعمل الصيانات اللازمة لها، لاستيعاب كميات الأمطار والسيول المتوقعة، مهيبًا بالمواطنين أهمية توخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة، وأنه في حالة وجود أي بلاغات يتم التواصل مع الخط الموحد ١٥١٠٠ لتلقى الشكاوى على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وأعلن المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الأمطار.

ووجه رئيس جهاز بني سويف الجديدة، بسرعة انتشار معدات الجهاز، ومجموعات العمل على الطرق والمحاور الرئيسية، والأحياء السكنية بالمدينة للسيطرة والتعامل الفوري مع نقاط تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار فى اليومين الماضيين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقال المهندس محمد عصام الدين، إنه تم بالفعل انتشار جميع المعدات ومجموعات العمل، تحت إشراف المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، للتعامل الفوري مع آثار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على المدينة.

وشدد " عصام الدين " على جميع الإدارات التنفيذية المختصة بالجهاز بالتواجد الدائم بمواقع العمل على مدار ٢٤ ساعة، لمجابهة أي تطورات والحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار وتلافي آثارها، وفقًا لخطة العمل الموضوعة مسبقًا، لمواجهة أي تغيرات مناخية قد تتعرض لها المدينة.

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