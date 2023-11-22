الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من ليونيل ميسي على أحداث الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

علّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، على أحداث الشغب الجماهيري التي شهدتها مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة وجود أحداث شغب جماهيري في ملعب "ماراكانا"، تسببت في تأخر انطلاق اللقاء، حيث بدأ رجال الأمن في الملعب بضرب مشجعي المنتخبين. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وردَّ بعض مشجعي الأرجنتين بخلع وإلقاء المقاعد على رجال الأمن، بينما هرب مشجعون آخرون  إلى أرض الملعب، حيث استلقى أحدهم على أرض الملعب ووجهه ملطخ بالدماء قبل أن يتم نقله بعيدًا على محفة.

وبناءً عليه، توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد التانجو، لتهدأة الجماهير، لكنه عاد غاضبًا وتوجه إلى غرفة خلع الملابس ورفض خوض اللقاء في هذه الظروف.

 

أول تعليق من ليونيل ميسي على أحداث الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل

ونشرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، تصريحات ليونيل ميسي، قائلًا: "لقد كان الأمر سيئًا للغاية، لقد رأينا كيف كانوا يضربون الناس".

وأضاف: "ما حدث تكرر سابقًا في نهائي كأس ليبرتادوريس، كانت الشرطة تضرب الناس مرة أخرى بالعصي".

وأوضح: "توجهنا لغرفة الملابس؛ لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة كل شيء، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة كبيرة".

وتابع: "كان يهمنا العائلات والأشخاص الموجودين في الملعب أكثر من خوض المباراة".

 

ماركينيوس قائد البرازيل يتحدث عن أحداث الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل

في المقابل، أبدى ماركينيوس، قائد البرازيل، استيائه الشديد من أحداث الشغب التي تسببت في تأجل انطلاق المباراة.

وكان ماركينيوس قد شوهد يتحدث مع ميسي وبعض لاعبي الأرجنتين، خلال محاولتهم تهدئة الوضع.

وقال ماركينيوس: "لقد شعرنا بقلق بالغ على العائلات والنساء والأطفال، كنا نراهم مذعورين في المدرجات، إنه أمر سيء للغاية".

وأضاف: "كان من الصعب فهم حقيقة ما يحدث داخل الملعب، لقد كان الوضع مخيف، ونأمل ألا يتكرر مرة أخرى".

 

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الأرجنتين تفوز على البرازيل بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026

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ترتيب منتخب الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

وتغلّب منتخب الأرجنتين على نظيره البرازيلي بهدف نظيف، سجله نيكولاس أوتاميندي من ضربة رأس في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح منتخب الأرجنتين من الحفاظ على تصدر ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، بعد خوض 6 جولات من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بينما تجمد رصيد منتخب البرازيل عند 7 نقاط، في المركز السادس من جدول ترتيب المسابقة.

وبذلك تكون هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لمنتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

كذلك تُعد هذه الهزيمة الأولى لمنتخب البرازيل على الإطلاق على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم.

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