"سيناء خط أحمر".. وزير الأوقاف: ندعم الموقف الثابت للرئيس السيسي في مواجهة الخطرعلى منطقتنا

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالموقف القوي الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة التحديات الخطيرة على منطقتنا، والذي أكد فيه بوضوح شديد أنه لن يكون هناك حل على حساب القضية الفلسطينية، وفي كل الأحوال لن يكون هناك حل على حساب الدولة المصرية، وأن سيناء خط أحمر، ولا للتهجير.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الدولة تقوم في هذا الصدد بجهود عظيمة وسط تحديات ومخاطر ربما لا يدركها إلا من يُعنى بالشأن العام عناية بالغة، فنسأل الله -عز وجل- أن يثبته على الحق وأن يجنب بلادنا المخاطر والمحن.

وأكد وزير الأوقاف، أن للدولة المصرية أهدافًا رئيسية منها منع قضية التهجير لما لها من تهديد لأمننا القومي وتهديد للقضية الفلسطينية على حد سواء، والعمل على سرعة إنهاء هذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المؤمن الحقيقي قوي ثابت لا تزعزه المحن، فثقته في الله -عز وجل- ثم في نفسه كبيرة ؛ لأن له إحدى الحسنيين أو كليهما: إما تحقيق ما يصبو إليه في الدنيا، وإما تحقيق ما يريده مدخرًا عند الله -عز وجل- يوم القيامة، أو الأمرين كليهما.

وأكد أن الدعاء مطلوب لكن لا بد من العمل، مؤكدًا أن جيشًا قويًا يحتاج شعبًا قويًّا يقف خلفه ويدعمه؛ لأن الجيوش تحتاج إلى تجهيز وإعداد، والنجاح يكمن في التعاون والتكاتف بين جميع أبناء الوطن، والإحباط يولد اليأس واليأس يولِّد الخمول والانهزامية والانكسار.