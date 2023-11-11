وزير الأوقاف: ندعم دعوة الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى غزة

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، مؤكدًا أنها دقيقة وصريحة وحاسمة.

وقال في بيانٍ له اليوم: "ندعم بقوة كل ما أكد عليه سيادته في كلمته، من الدعوة إلى أولًا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط".

وأضاف: "كما ندعم وقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني".

وثمَّن وزير الأوقاف، دعوة الرئيس السيسي، لإجراء تحقيق دولي كامل في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

واختتم جمعة: "كما ندعم التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي".

وأكد وزير الأوقاف أن القمة العربية الإسلامية كشفت أمام العالم طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدموية، ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام ضميرها الإنساني، فإما إلى عالم يحكمه القانون والبعد الإنساني، أو إلى انفلات قد لا يسلم من عواقبه أحد لا قاصيًا ولا دانيًا.