وزير الأوقاف الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": المدن الفلسطينية أصبحت سجناً كبيرًا

قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن المستوطنين ينفذون عمليات عسكرية في فلسطين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مبنى الوزارة تدمر تدميرًا كامل بسبب القصف المستمر.

وأضاف وزير الأوقاف الفلسطيني خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدن الفلسطينية أصبحت سجنًا كبيرًا للشعب الفلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي.

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني، إلى أن قوات الاحتلال تقيم الحواجز العسكرية في القدس ويفرض إجراءات ستشعل حربًا في المنطقة العربية أجمع.

وأضاف البكري، أن هناك أكثر من 50 مسجدًا تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جميع التجاوزات والانتهاكات التي تفعلها بحق المقدسات في فلسطين معلنة ومذاعة على الهواء.