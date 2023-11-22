الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين لسرقتهم ورشة ميكانيكي سيارات بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت  نيابة السلام حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة محتويات ورشة ميكانيكي سيارات بمنطقة السلام.

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وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية لقيامهما بسرقة محتويات ورشة ميكانيكي سيارات بدائرة قسم شرطة السلام، وبمواجهتهما اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة بأسلوب كسر القفل بغرض بيع المعدات  بأحد الأسواق والتربح منها.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية ميكانيكي سيارات السلام المتهمين معلومات جنائية قسم شرطة

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