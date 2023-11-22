الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا يعتبر التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى؟.. محمد عبدالعاطى يوضح

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

كشف  الدكتور محمد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، سبب اتخاذ الدولة المصرية إجراءات متشددة في حالة التعدي على الأراضي الزراعية تكون عقوبتها كبيرة، قائلًا: "إنه في حالة حدوث مشاكل كبيرة  متمثلة في الجفاف، سيستعيض الفلاح بالسحب من الخزان الجوفي في الدلتا والوادي في وقت الجفاف، وبالتالي من الضرورة جدًا الحفاظ على هذا الخزان". 

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن هذا الخزان متجدد حيث يتم شحنه من مياه النيل، فإذا قمت بتحويل أي أرض زراعية إلى مبانٍ، فإن ذلك يعتبر تصحر، حيث يتم تحويلها إلى صحراء مرة أخرى، وبالتالي إذا تم تحويل هذه الأراضي إلى مبانٍ ومن ثم زحفت المباني عليها، ففي هذه الحالة قد فقدت ميزة من الممكن أن تحمي البلد وقت حدوث جفاف طويل، وبالتالي فإن هذه القضية تعتبر قضية أمن قومي. 

 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

 

برنامج الشاهد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية وزير الري السابق التعدي على الأراضي الزراعية امن قومي

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