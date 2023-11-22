الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعاطى لـ "الشاهد": كل آبار قرى الساحل الشمالى أصبحت مرخصة الآن

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، أن كل القرى الموجودة في الساحل الشمالي كانوا يقومون بسحب المياه دون علم من الدولة، لافتًا إلى أن كل الآبار الموجودة في هذه القرى أصبحت مرخصة، في حين أنها قبل ذلك لم تكن مرخصة، ولم تكن تعلم عنها الدولة شيء. 

 

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه أصبح الآن يوجد تقنين ودراسات يتم إجرائها، بالإضافة إلى قياس كمية المياه والمساحة المنزرعة التي تستطيع أن تسقيها هذه المياه، لافتًا إلى أنه يمكن للمواطن أن يأخذ قطعة أرض كبيرة تبلغ ألف فدان، لكن لا يتم زراعة إلا 250 فدان، ومن ثم يتم زراعة الـ 250 الآخرين في السنة التالية، وهكذا، بحيث لا يتسبب سحب المياه في عمل انهيار للخزان الجوفي، أو أن مخزون المياه الجوفية في الأرض لا تقل بحيث يتم عمل عملية تنظيم كاملة.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

برنامج الشاهد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية وزير الري السابق قري الساحل الشمالي

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