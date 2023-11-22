المنشد شعبان عبد الجيد لـ"صاحبة السعادة": مصر تصدر الإنشاد الدينى إلى العالم

أشاد المنشد شعبان عبد الجيد شعبان، بفضل الله على مصر بأن جعلها مهدًا للأصوات المتميزة في الإنشاد الديني، والتي تنشر العلم والقرآن إلى كل البلاد.

وقال "شعبان"، في حوار خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، إنه تعلم من كبار المنشدين مثل الشيخ عبد الرحيم دويدار، وسيد النقشبندي، ونصر الدين طوبار، الذين تركوا بصمة في تاريخ الإنشاد الديني، مؤكدًا على أن مصر تتميز بالأصوات الدافئة والحنونة التي تلامس القلوب.