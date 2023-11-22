الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الشباب والرياضة يكشف عن خطة تأهل منتخب مصر لكأس العالم (فيديو)

أشرف صبحي ومحمد صلاح
أشرف صبحي ومحمد صلاح

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير كرة القدم في مصر، والتي تشمل إبعاد إدارة الدولة عن اتحاد الكرة، وتحويل الدوري الممتاز إلى دوري محترفين، وإعطاء المسؤولية للرابطة في الإدارة الاحترافية.

 

وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الخطة تشمل أيضا إطلاق مشروعات لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، مثل المشروع القومي للموهبة والناشئين، ومشروع "كابيتانو"، وغيرها من المشروعات، تحقيق هدف التأهل لأولمبياد باريس 2024 بشكل جيد من خلال المنتخب الأوليمبي، الذي أظهر أداء قويًا في التصفيات.

 

وتابع: "تلك الأمور ستساعدنا أيضًا في السعي للتأهل لكأس العالم بطريقة مختلفة من خلال المنتخب الأول، الذي قدم أداء مميزًا في التصفيات المؤهلة للمونديال حتى الآن".

 

وأكد الوزير أنه على تواصل مع المنتخب الأول، سواء من خلال الاتحاد أو على نحو مباشر، لتوفير المناخ الجيد للتفوق، معربًا عن أمله في أن يفرح الشعب المصري بتأهل مصر لكأس العالم، وأدائها الذي سيكون غير تقليدي.

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