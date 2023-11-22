الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز" يكشف آخر كواليس استقبال المصابين من معبر رفح (فيديو)

المصابين من الجانب
المصابين من الجانب الفلسطيني

قال هشام عبدالتواب، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن معبر رفح يشهد حركة نشطة منذ صباح أمس الثلاثاء في إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود لقطاع غزة، واستقبال المصابين من الجانب الفلسطيني ونقلهم للمستشفيات المصرية.

وأوضح عبدالتواب، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"،  أنه دخل إلى غزة منذ أمس الثلاثاء 50 شاحنة مساعدات، بعد أن دخلت 70 شاحنة، الإثنين، كما دخلت شاحنتان للوقود، ليصل إجمالي الشاحنات التي دخلت منذ بدء تشغيل المعبر قبل 6 أيام إلى 11 شاحنة، محملة بمئات الآلاف من اللترات من السولار.

وأشار إلى أن المعبر يستقبل أيضا المصابين من غزة بشكل مستمر، ويقدم لهم الإسعافات الأولية ويحولهم للمستشفيات المناسبة، مشيرا إلى أنه استقبل اليوم 17 حالة إصابة، من بينها سيدة في حالة حرجة تم وضعها على جهاز تنفس صناعي ونقلها برفقة فريق طبي كامل إلى مستشفى العريش العام.

وأضاف أنه وصل للمعبر 11 شخصا من مزدوجي الجنسية، ليصل إجمالي الأشخاص الذين خرجوا من غزة بهذه الصفة إلى 689 شخصا، موضحا أن بعض السفارات الأجنبية مثل الأمريكية والبريطانية والأسترالية تتواجد في المعبر لاستقبال رعاياها وإخراجهم من القطاع.

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