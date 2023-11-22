الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشيدًا بإنجازات الدولة.. مواطن لـ"الدستور": ندعم الرئيس السيسى لإكمال مسيرة التنمية

المواطن محمد رشدي
المواطن محمد رشدي

يحرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

وقال محمد رشدي، مواطن مصري، إنه يدعم الرئيس السيسي لإكمال مسيرة التنمية، مشيدا بإنجازات الدولة المصرية في ملفات التعليم والصحة.

وتابع أن هناك تطويرا ملحوظا في ملف التعليم وبناء المدارس الجديدة، وتطوير ما هو قائم لضمان مستقبل أفضل للجيل الجديد، بدلا من المنظومة التعليمية التي تهالكت لسنوات طويلة.

وأكمل أن ملف الصحة من الملفات التي حدثت فيها نهضة كبيرة غير مسبوقه، وأكثرها القوافل الطبية والمبادرات الصحية التي دعمت المواطن البسيط لتقديم أفضل الخدمات بالمجان.

وأشاد المواطن المصري باهتمام الدولة بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقونه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.

 

 

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