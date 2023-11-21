قمة بريكس الاستثنائية.. مواقف حازمة ضد عدوان إسرائيل على غزة

انعقدت القمة الاستثنائية لدول بريكس عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، بمبادرة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا نقلًا عن الرئيس سيريل رامافوزا، الذي يتولى الرئاسة الحالية لمجموعة بريكس، إن قادة بريكس اجتمعوا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، خاصة الصراع في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في قمة استثنائية لمجموعة بريكس عبر تقنية الفيديو لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

السيسي يؤكد موقف مصر الداعم للفلسطينيين

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، تقديره لقرار قمة بريكس بجوهانسبرج دعوة مصر للانضمام إلى التجمع.

وقال السيسي إن مصر أدانت وبأشد العبارات استهداف المدنيين بغزة، وفتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات لغزة، وتبذل كافة الجهود من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين فى غزة.

وأضاف السيسي أن الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية تتسبب في تعطيل وصول المساعدات لمُستحقيها، وأن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها.

وأعاد التأكيد على أن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وأن المجتمع الدولى صامت أمام عنف المستوطنين بالضفة الغربية، مشددًا على أن الأولوية لوقف فوري لإطلاق النار، ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة.

من ناحيته، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رفض المملكة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

بن سلمان يطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

وقال ولي العهد السعودي، إن المملكة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وندعو جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ونطالب ببدء عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

وأكد أن ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية، مجددًا الرفض القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح أن المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة، وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية، بحرًا وجوًا، وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال.

وطالب بإدخال المساعدة بشكل فوري إلى قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

الصين تدعو لوقف النار

وكرر الرئيس الصيني شي جين بينج، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف الفاعلة بالحرب الإسرائيلية ضد غزة، داعيًا إلى إطلاق سراح المدنيين المحتجزين.

وقال "شي"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين (شينخوا): في ظل الوضع الحالي، من الضروري أن تصدر مجموعة بريكس بيانًا بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

ودعا "شي" أيضًا إلى وقف جميع أعمال العنف والهجمات على المدنيين، واتخاذ خطوات لضمان المرور الآمن والسلس للإغاثة الإنسانية، وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووقف "العقاب الجماعي" على سكان غزة، ووقف محاولات التهجير القسري وقطع إمدادات المياه والكهرباء والنفط.

وقال "شي": لقد شددت عدة مرات على أن الطريقة النهائية لحل الصراعات المتكررة بين فلسطين وإسرائيل هي "حل الدولتين"، مضيفًا أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، لن يكون هناك سلام واستقرار دائمان في الشرق الأوسط.

الإمارات: حل الدولتين ضرورة

في السياق، دعا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مجددًا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق.

جاء ذلك وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام) في كلمة الشيخ محمد بن زايد خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" بشأن الأوضاع في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد أن السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة في قطاع غزة هو إعادة إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.