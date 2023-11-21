الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منة شلبي تواصل تصوير فيلم "فرقة الموت" رفقة أحمد عز

منة شلبي
منة شلبي

تواصل النجمة منة شلبي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان “فرقة الموت” والتي تخوض بطولته برفقة النجم أحمد عز.

وتظهر منة شلبي في فيلم “فرقة الموت” بشكل جديد ومختلف عن الأعمال السينمائية التي قدمتها خلال مشوارها الفني خاصة وان أحداث الفيلم تدور في فترة الأربعينيات وتجسد منة شلبي خلال الأحداث شخصية تدعى سميرة وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني في الفترة الزمنية التي تدور بها الأحداث.

ويجسد بطل فيلم "فرقة الموت" أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى .

ويسجل فيلم “فرقة الموت” العمل السينمائى الثالث على التوالي الذى يعود أحمد عز فيه الزمن إلى الوراء أو أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة وغير معاصرة.

النجمة منة شلبي منة شلبي فرقة الموت أحمد عز النجم أحمد عز فيلم “فرقة الموت”

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