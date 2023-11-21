بكرى يطالب بتقديم شكوى للجنائية الدولية ضد الاحتلال (فيديو)

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب عن وجود مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تجاه سيناء، مؤكدًا أن هذا المخطط ليس جديدًا، إنما يعود إلى عهد بن جوريون، مؤسس إسرائيل.

وقال بكري، في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إن هذا المخطط تم الإعلان عنه من قِبل إسرائيل وتأكيده من خلال الوثائق البريطانية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام البريطانية.

وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم القصف والحصار والتجميع في جنوب غزة كمرحلة ما قبل الأخيرة لتنفيذ مخططها، مضيفًا أن الرئيس السيسي رفض هذا المخطط بشكل قاطع وقال إنه لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وطالب بكري بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد من يحرض على التهجير القسري للفلسطينيين واللجوء لمجلس الأمن لاستصدار قرار يرفض هذا المخطط ويحمي حقوق الفلسطينيين.