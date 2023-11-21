الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى يطالب بتقديم شكوى للجنائية الدولية ضد الاحتلال (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب عن وجود مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تجاه سيناء، مؤكدًا أن هذا المخطط ليس جديدًا، إنما يعود إلى عهد بن جوريون، مؤسس إسرائيل.

وقال بكري، في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إن هذا المخطط تم الإعلان عنه من قِبل إسرائيل وتأكيده من خلال الوثائق البريطانية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام البريطانية.

وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم القصف والحصار والتجميع في جنوب غزة كمرحلة ما قبل الأخيرة لتنفيذ مخططها، مضيفًا أن الرئيس السيسي رفض هذا المخطط بشكل قاطع وقال إنه لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وطالب بكري بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد من يحرض على التهجير القسري للفلسطينيين واللجوء لمجلس الأمن لاستصدار قرار يرفض هذا المخطط ويحمي حقوق الفلسطينيين.

مخطط إسرائيلي تهجير الفلسطينيين سيناء مصطفى بكرى إسرائيل بن جوريون الوثائق البريطانية السيسي غزة التهجير القسرى

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين