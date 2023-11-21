الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

الإفراج عن المحتجزين
الإفراج عن المحتجزين

صرح مصدر مصري مسئول بأن الجهود والاتصالات المصرية الجارية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر بشأن التوصل لاتفاق تهدئة بغزة، يتضمن الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال بالقطاع مقابل النساء والأطفال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية تشهد تقدمًا ملموسًا وفى مراحلها الأخيرة.

وأكدت مصر مواصلة دورها المحورى تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتطورات الأزمة الجارية بالقطاع بصفة خاصة سواء فيما يتعلق بالإفراج عن كافة المحتجزين، أو تسهيل تدفق المساعدات للقطاع.

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