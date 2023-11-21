رسميًا.. حزب العمال الأسكتلندى يؤيد مطالب وقف إطلاق النار فى غزة

أيد حزب العمال الأسكتلندي رسميًا، المطالب بوقف كامل لإطلاق النار في القصف الإسرائيلي لغزة، ما أدى إلى اتساع انقسامات الحزب بشأن الصراع.

كما أيد أنس ساروار اقتراحًا قدمه الوزير الأول الأسكتلندي، حمزة يوسف، في هوليرود يوم الثلاثاء يدعو إلى هدنة فورية، في تحدٍ لتعليمات كير ستارمر بأن حزب العمال يجب أن يدعم فقط "فترات التوقف" للسماح بوصول عمليات الإجلاء والمساعدات.

ثم انتقد ساروار بشكل مباشر رفض بنيامين نتنياهو النظر في الوقف الكامل للعمليات العسكرية في غزة. وقال ساروار أمام أعضاء حركة مجتمع السلم إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "ليست لديه مصلحة في السلام"، ما يعني أنه بحاجة إلى عزله من السلطة من أجل تحقيق السلام الدائم.

حزب العمال والحزب الوطني الأسكتلندي



وقد ردد التحالف بين حزب العمال والحزب الوطني الأسكتلندي في هوليرود، صدى ثورة الأسبوع الماضي في مجلس العموم عندما قام 56 من أعضاء البرلمان من حزب العمال، بما في ذلك ثمانية من أعضاء الجبهة الأمامية، بكسر سوط الحزب لدعم اقتراح الحزب الوطني الأسكتلندي في وستمنستر للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وقد حث ساروار ستارمر مرارًا وتكرارًا على اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الانتقام الإسرائيلي بعد الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، ونأى بنفسه علنًا عن رفض ستارمر دعم دعوات الأمم المتحدة لوقف كامل لإطلاق النار.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يشعر "بالصدمة" لمقتل زميل له في غزة.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة "الحاج" أن ديما الحاج "قُتلت بشكل مأساوي مع طفلها البالغ من العمر ستة أشهر وزوجها وشقيقيها، وقال إن العديد من أفراد الأسرة الآخرين قُتلوا أيضًا أثناء لجوئهم إلى نفس المنزل".