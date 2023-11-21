الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية (فيديو)

الأسرى
الأسرى

أعلن الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن وجود صفقة تبادل أسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت إشراف الحكومة المصرية.

وقال الرقب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 10 إسرائيليات مقابل 3 فلسطينيات يوم الخميس، وأن كل إسرائيلي مقابله 3 فلسطينيين في المراحل التالية، مشيرًا إلى أن هناك أطفالًا ونساء فلسطينيات محتجزين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني آخرين.

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وأضاف الرقب، أن الصفقة تشمل أيضًا هدنة لمدة 5 أيام لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وأنها تمثل فرصة لكسر الحرب الراهنة وإقامة عقد هدن مستقبلية، محذرًا من أن إسرائيل ستعاود الحرب على قطاع غزة مرة أخرى إذا لم تحقق أهدافها.

وقال الرقب، إن هذه الصفقة هي نتيجة للجهود الدبلوماسية المصرية والضغوط الدولية على إسرائيل، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والكرامة والعيش بسلام.

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