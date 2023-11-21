جامعة بورسعيد تنظم ندوة "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"

شارك الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، فى الندوة التي نظمتها كلية التجارة بالجامعة، تحت عنوان: "نعم للمشاركة.. خليك ايجابي"، بحضور النائبة ايمان الألفي، عضو مجلس النواب، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ إبرام عبد المسيح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور وئام عثمان، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

جامعة بورسعيد تنظم ندوة "نعم للمشاركة.. خليك ايجابي"

وتطرقت الندوة للحديث حول أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعبير الناخبين عن رأيهم بكل حرية، في ظل الديمقراطية التي تشهدها البلاد ويحميها الدستور والقانون.

وأعرب المشاركون بالندوة عن ثقتهم في وعي الشعب المصري بالمخاطر والأحداث التي تحيط بالوطن في تلك المرحلة التي تواجهها البلاد، والتي تستلزم مشاركة كبيرة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسالة رسالة إلى العالم كله للتأكيد على تحضر الشعب المصر، ووطنيته، وثقته في مؤسسات وطنه.

ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد

ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد

ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد

ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد

ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد