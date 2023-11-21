الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بورسعيد تنظم ندوة "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"

ندوة نعم للمشاركة..
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد

شارك الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، فى الندوة التي نظمتها كلية التجارة بالجامعة، تحت عنوان: "نعم للمشاركة.. خليك ايجابي"، بحضور النائبة ايمان الألفي، عضو مجلس النواب، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ إبرام عبد المسيح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور وئام عثمان، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

جامعة بورسعيد تنظم ندوة "نعم للمشاركة.. خليك ايجابي" 

وتطرقت الندوة للحديث حول أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعبير الناخبين عن رأيهم بكل حرية، في ظل الديمقراطية التي تشهدها البلاد ويحميها الدستور والقانون.

وأعرب المشاركون بالندوة عن ثقتهم في وعي الشعب المصري بالمخاطر والأحداث التي تحيط بالوطن في تلك المرحلة التي تواجهها البلاد، والتي تستلزم مشاركة كبيرة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسالة رسالة إلى العالم كله للتأكيد على تحضر الشعب المصر، ووطنيته، وثقته في مؤسسات وطنه.

ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد

ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي بجامعة بورسعيد
المشاركة الإيجابية بورسعيد الانتخابات الرئاسية رئيس جامعه بورسعيد انتخابات

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ 30 شابا وفتاة

اقتصادية قناة السويس: حركة تداول السفن بلغت 4669223 طن خلال أكتوبر الماضي

الغرفة التجارية ببورسعيد تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

محافظ بورسعيد: تواصل العمل في إنشاء "سوق خديجة" الجديد بحي الضواحي

وكيل تعليم بورسعيد تشهد الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة"

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد

محافظ بورسعيد: صرف 75 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انهيار عقار بحى الشرق

انتشال جثامين ثلاثة من أسرة واحدة من أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار

الأكثر قراءة

مصدر: الجهود المصرية مع أمريكا وقطر بشأن صفقة المحتجزين فى مراحلها الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

"تحت الجلد البارد".. فهم ظاهرة الشعور بالبرودة الدائمة في الجسم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين