"احميها من الختان".. "قومى المرأة" ببنى سويف ينفذ حملة لطرق الأبواب

نفذ المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، اليوم الثلاثاء، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى تعقد كمرحلة ثانية بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الحملة استهدفت قرى مركز ببا وناصر وإهناسيا بإجمالي 3900 زيارة مستهدفة 20406 سيدات ورجال وأطفال، وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

تركز الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.