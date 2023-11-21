الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: استيلاء الحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر تهديد لأمن الملاحة فى المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدانت فرنسا استيلاء  جماعة الحوثيين في اليمن، على السفينة "جالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، في 19 نوفمبر الجاري، داعية إلى الإفراج الفوري عن طاقمها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاستيلاء على السفينة في البحر الأحمر في المياه الدولية وتحويل مسارها إلى مدينة الحديدة، يمثل تهديدًا لأمن الملاحة وحريتها في المنطقة، مؤكدة أن هذا العمل يعد انتهاكًا للقانون الدولي، كما يضر بمصالح الشعب اليمني والدول المجاورة.

وأكد البيان أن فرنسا تدعو جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تجنب التصعيد، مشيرًا إلى أن هذه هي الرسالة التي تنقلها وزيرة الخارجية الفرنسية إلى جميع محدثيها، والتي نقلتها أيضًا إلى نظيرها الإيراني الخميس الماضي. 

والأحد الماضي، قالت جماعة الحوثي في اليمن، إنها استولت على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، و"اقتادتها إلى الساحل اليمني"، وعلى متنها حوالي 25 من أفراد الطاقم، فيما اعتبرت إسرائيل واقعة اختطاف السفينة "حادثًا خطيرًا"، مشيرة إلى أن السفينة ليست إسرائيلية. 

في غضون ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أمس الإثنين، إن السفينة تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (Nippon Yusen Kaisha).

فرنسا جماعة الحوثيين جالاكسي ليدر البحر الاحمر المياه الدولية

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