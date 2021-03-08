السفارة الأمريكية بالرياض تدين اعتداءات الحوثي على المملكة

أدانت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم الاثنين، اعتداءات الحوثيين على السعودية، حيث قالت السفارة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية: ندين اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، والتي تظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.يأتي هذا فيما أعربت عدة دول عن رفضها الاعتداءات الحوثية في حق المملكة العربية السعودية، حيث أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات مواصلة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة.وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي، أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة وتحدٍ للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي- أمر لم يعد مقبولًا معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.