الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر لن تتهاون فى حماية أمنها القومى

عماد خليل
عماد خليل

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب إن البرلمان المصري يحرص على أخذ الكثير من التدابير لرفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء أو إلى دول الجوار، فهذا التهجير يعني موت القضية للأبد.

حماية مصر لأمنها القومي 

أضاف خليل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أكد اليوم في كلمته خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من البرلمان أن مصر لن تتهاون في الإجراءات الخاصة بحماية أمنها القومي وأن موقف مصر ثابت تجاه معاهدة السلام الدولية وعلى إسرائيل الالتزام ببنود هذه المعاهدة.

وتابع أن مدبولي أكد أن ما يُقال بشأن تعطيل الجانب المصري من معبر رفح دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة افتراء وكذب، مؤكدًا أن هناك تعنتًا شديدًا من قوات الاحتلال التي تمنع وصول تلك المساعدات لغزة وليست مصر السبب في ذلك.

التستر الدولي على جرائم الصهيونية

أشار إلى أن المنظمات الدولية متغافلة عن الكوارث الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال بحق الإنسانية الفلسطينية دون وجه حق، حيث تتستّر الولايات المتحدة على أفعال إسرائيل الإجرامية لتحقيق أهدافهم السياسية والاستراتيجية في المنطقة.

عماد خليل النائب عماد خليل تعنت إسرائيل حماية مصر لأمنها القومي منتصف النهار القاهرة الإخبارية

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