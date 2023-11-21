الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عماد خليل: مصر تتعامل بشرف مع القضية الفلسطينية ونتمسك برفض أي تهجير للفلسطينين خارج بلادهم

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحن أمام مرحلة فارقة، ومصر أمام العالم كله قدمت الحل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه منذ العدوان الإسرائيلي على فلسطين في 7 أكتوبر الماضي كان موقفا نبيلا رغم تجاهل المجتمع الدولي لـ13 ألف شهيد، بينهم 70% من الأطفال والنساء.

وقال عضو مجلس النواب: العالم الذي يدعي أنه متحضر تجاهل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مصر متمسكة بتوصيل المساعدات لأهالي غزة، والوقف الفوري غير المشروط للعدوان، وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية.

وأكد أن هناك جهود التي قام بها الرئيس من أجل الدفاع عن أمن مصر القومي، قائلًا: مصر تتعامل بشرف مع القضية في زمن عز فيه الشرف.

وأكد عضو مجلس النواب، تمسك مصر برفض أي تهجير للفلسطينين خارج بلادهم، قائلًا: مصر بها 9 ملايين ضيف، ولن يضرها مليونين آخرين، ولكن هدف مصر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وجدد النائب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في منع التهجير القسري، والحفاظ على أمن مصر القومي.

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