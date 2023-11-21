بتصفيق حاد لزعيم الأغلبية.. نواب البرلمان يرفضون تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (صور)

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش 16 طلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري للأهالي بقطاع غزة.

وضجت قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتصفيق الحاد لمدة دقيقة خلال حديث النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عندما قال: «نواب البرلمان جميعًا يرفضون تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء».

وردد عدد من النواب هتافات تحيا مصر داخل قاعة الجلسة، أثناء حضور المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما قام نواب البرلمان بالوقوف والتصفيق تقديرًا لحديث زعيم الأغلبية عن رفض التهجير ودعم الدولة المصرية في كل الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.