الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

 تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير والمشروعات التنموية والمحاور المرورية الجديدة الهامة القائمة والجاري تنفيذها حاليا بنطاق حي مصر القديمة تابعت فيها أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل للمنطقة والذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش في اطار تعليمات اللواء محافظ القاهرة. 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على بذل الجهود المضنية من كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وإحياءها في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للافضل على النحو الذي يرتقي بالاحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

نائب محافظ القاهرة تتابع نسب تنفيذ المشروعات الجارية

وخلال جولتها تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نسب تنفيذ المشروعات الجارية ومنها العمل على قدم وساق لازالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل ومنها البدء في ازالة البنزينة والمخطط ازالتها بشارع مصر حلوان الزراعي أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة لاستكمال اعمال التطوير القائمة بنفس التوسعة.  

إزالة محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى حي دار السلام 

كما تابعت عبدالمنعم ازالة ورفع محطة توليد الطاقة الشمسية اعلى مبنى رئاسة حي دار السلام القديم والمقرر ازالته واعادة تركيبها اعلى مبني حي مصر القديمة في اطار استخدام الطاقة النظيفة واستغلال الموارد المتاحة.

تفقدت نائب محافظ القاهرة اعمال تطوير منزل ومطلع الطريق الدائري بشارع مصر حلوان الزراعي لتدعيم شبكة الطرق موجه بتقديم كافة اوجه الدعم وبذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات من خلال العمل المستمر على مدار اليوم للالتزام بتوقيتات الانتهاء من انجازات المشروعات على ارض الواقع ودفع عجلة العمل بها.

 

النصيب الأكبر من المحاور في المنطقة الجنوبية بالقاهرة

وطالبت من رؤساء الاحياء الواقع بنطاقهم اعمال التطوير بالمتابعة المستمرة والعمل الجاد وبذل الجهود لتذليل كافة التحديات لسرعة تنفيذ الاعمال بصورة فورية والمضي قدما في نسب تنفيذها بالاضافة الى التنسيق التام والمستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير وانشاء المحاور والتي كان للمنطقة الجنوبية النصيب الاكبر منها.

وتابعت نائب المحافظ الاعمال القائمة بحضور اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه والاستاذ شريف مكاوي سكرتير حي دار السلام والاستاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه والاستاذ كريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وجميع الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة ودار السلام.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
تعارضات محور الحضارة محور الحضارة كورنيش النيل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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