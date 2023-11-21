"قادرون بإختلاف".. حملة السيسي الانتخابية تستعرض إنجازاته في دعم ذوي الهمم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة “قادرون باختلاف”.

وقالت الحملة: “إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات”.

وتابعت الحملة في السياق، "نشارك معًا أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف".

