الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قادرون بإختلاف".. حملة السيسي الانتخابية تستعرض إنجازاته في دعم ذوي الهمم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة “قادرون باختلاف”.

وقالت الحملة: “إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات”.

وتابعت الحملة في السياق، "نشارك معًا أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف".
 

 

 

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف ذوي الهمم

مواد متعلقة

حياة كريمة تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية والمشاركة في العمل العام بالمنيا

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالمرافق العامة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تشكر حزب حماة وطن على تبرعه بـ10 ملايين جنيه لحياة كريمة

فلسطين أولًا.. مجهودات "حياة كريمة" لدعم أهالى غزة ضد الاعتداءات الإسرائيلية

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن

"حياة كريمة" تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية فى الفيوم

حملة السيسى الانتخابية تنشر سيرته الذاتية: إنجازات كبرى فى كل المجالات منها 15 ألف مشروع خلال السنوات التسع الماضية

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

"CNN" تكشف الشكل النهائى لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين.. 3 فلسطينيين مقابل إسرائيلى

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

لأول مرة.. كيف تفاعلت والدة الفنانة هنا الزاهد مع خبر انفصالها؟

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا