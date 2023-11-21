ختام فعاليات ورشة الاتصال الوطنية لمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية بالبحر الأحمر

اختتمت الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) بالتعاون مع البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة الاتصال الوطنية الأولى الخاصة بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك ضمن فعاليات مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وبمشاركة وحضور محميات البحر الأحمر، وجهاز شئون البيئة، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، وهيئة الثروة السمكية.

حيث تأتي هذه الورشة ضمن الخطة الوطنية للتنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن على ساحل البحر الأحمر، حيث حاضر بها عدد من المتخصصين من جانب الهيئة، ومنهم الدكتور ماهر عبدالعزيز منسق برنامج التنوع البيولوجي بالهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، والدكتور محمد اسماعيل منسق برنامج المصايد للاستزراع السمكى بالهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بجانب الدكتور قصى محمد قريش رئيس الادارة المركزية للازمات والكوارث البيئية والمنسق الوطني لخطط الطوارئ البيئية.



وتم خلال الورشة مناقشة أوراق عمل حول التحديات التي تواجه التنمية المستدامة للثروة السمكية، مع التركيز على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وتأثيره على التجمعات السمكية، كما تمت مناقشة التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المصائد السمكية وضرورة تنظيم عمليات الصيد.

وهدفت الورشة إلى تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البشرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مع التركيز على دور الجهات ذات العلاقة في استغلال مصائد الأسماك بشكل مستدام وتوعية المجتمع حول أهمية التحكم في الصيد الجائر وغير القانوني.

كما تم تقديم عروض ومقترحات حول كيفية تعزيز التعاون بين دول الإقليم لإدارة الموارد السمكية، بما في ذلك تطوير ممارسات الصيد المستدامة وتنفيذ برامج الرصد والإبلاغ المحسنة، كما تم تسليط الضوء على أهمية توعية الجمهور وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البحر الأحمر والحفاظ على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.

وتعتبر هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش عمل مقررة لتطوير استراتيجية وخطة عمل شاملة لتنمية مستدامة في قطاع الثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن. يهدف المشروع لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمصايد السمكية، وتعزيز دور البحر الأحمر وخليج عدن كموردين رئيسيين للثروة السمكية.

نتج عن هذه الورشة نقاشات مثمرة وتوصيات هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية وتعزز هذه الورشة التعاون بين الجهات المعنية وتحقيق تقدم ملحوظ نحو حماية وتعزيز استدامة الثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ورشة الاتصال الوطنية لمشروع التنمية المستدامة

ورشة الاتصال الوطنية لمشروع التنمية المستدامة