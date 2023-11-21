"مجمع بنبان للطاقة الشمسية".. قصة نجاح في مجال الطاقة المتجددة

نفذت الحكومة المصرية إجراءات إصلاح هيكلي وتشـريعي قوية فـي قطاع الطاقة من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسـن القوانين التـي تسـمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعليـة فـي قطاع الكهرباء مـن خلال تنفيـذ مشـروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجـة لشـبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية.

وبدأ المشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أكتوبر ٢٠١٤ بصـدور قـرار رئيـس مجلس الـوزراء رقـم ١٩٤٧ لسـنة ٢٠١٤ بشـأن إقرار تعريفة التغذية الخاصة بإنتاج الطاقـة الكهربائية مـن المصادر المتجددة (رياح – طاقة شمسـية) للمرحلة الأولى، وفـى سبتمبر ٢٠١٦ صدر القـرار رقـم ٢٥٣٢ لسـنة ٢٠١٦ بشأن إقـرارتعريفة التغذيـة الخاصـة بإنتـاج الطاقـة الكهربائية مـن المصـادر المتجددة (رياح – طاقة شمسية) للمرحلة الثانية.

ويعـد مجمع بنبـان للطاقـة الشمسـية مـن أبرز قصص النجاح فـي مجال الطاقة الذي نتـج عـن الإصلاحات بهـذا القطاع، حيث نجح عـدد 30 مستثمرًا فــي عمل الغطاء المالى لهذه المرحلة، وتم توقيع اتفاقيات حــق الانتفاع بالأرض مع ٣٢ مستثمرًا للطاقة الشمسية بإجمالى قدرات ١٤٦٥ ميجـاوات بالأراضي المخصصة باسـتثمارات تقـدر بحوالـي ٢ مليار دولار تم تمويلها مـن خلال جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية بتمويل قـدره ٦٥٣ مليون دولار والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية ٥٠٠ مليـون دولار.

وتقود مؤسسة التمويـل الدولية تحالف مكون مـن ٩ بنـوك عالمية وهي البنوك التي تستثمر للمرة الأولى فـي قطاع الطاقة المتجددة بمصر، حيـث يضـم التحالـف البنكي كل مـن بنك التنميـة الأفريقـي، البنـك الآسيوي للاسـتثمار فـي البنية التحتية، مصرف البحريـن العربي، مؤسسـة »سـي دي سـي« بالمملكـة المتحـدة، البنـك العربي الأوروبي، البنـك الصناعـي والتجـاري الصينـي، بنـك التنميـة النمسـاوي.

كمـا قـد شـارك بهـذا المشـروع القومـى عـدد 32 مستثمرًا مـن بينها أكسـيونا الإسبانية وشـركة الـكازار للطاقة، ومقرهـا الإمارات، وإينيراي الإيطاليـة وتوتال إنرين وإي.دي.إف الفرنسـيتان وشــنت سور الصينية وسكاتيك سولار النرويجية وغيرها من الشــركات التي أبدت اهتمامها بالمشــروع الذى يعمل علــى خفض الغازات الضارة بنحو مليوني طن فـي السنة.