محافظ أسوان يتابع انتشال جثمان طفل غرق فى عوامة قرية بنبان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عملية إنقاذ وانتشال جثمان الطفل زياد حسين أحمد فاوى، البالغ من العمر 14 عامًا، من مجرى نهر النيل، إذ غرق أثناء قيامه بالسباحة أمام العوامة التابعة لقرية بنبان بمركز دراو.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لمشاركة فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية المصرية ببرنيس، وذلك من اليوم الأحد، مدعمين بالمعدات وأحدث الأجهزة البحرية والشاشات المائية ذات التكنولوجيا المتطورة للبحث في الأعماق عن الطفل الغريق، علاوة على الجهود المبذولة من شرطة الإنقاذ النهري لانتشال جثمانه.

وقدَّم محافظ أسوان واجب العزاء والمواساة لأسرة الطفل زياد حسين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله بالصبر والسلوان، وأن يكون شافعًا لوالديه يوم القيامة.

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