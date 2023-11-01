"الوثائقية" تعرض فيلم "بنبان" خلال نوفمبر الجاري

أعلنت قناة "الوثائقية"، إنتاجها وعرضها خلال شهر نوفمبر الجاري، الفيلم الوثائقي "بنبان"، الذي يوثق مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي.



يتناول الفيلم أيضًا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمشروع بنبان، ومنها: توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء أسوان، وتوجيه بعض العوائد والأرباح للمشروعات التنموية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، وكذلك إكساب العامل المصري مهارات وخبرات جديدة تمكنه من المنافسة عالميًّا في هذا القطاع.

محطات الطاقة الشمسية

تعد الطاقة موردًا أساسيًا يستخدم في كل شيء بدءًا من عناصر الاستخدام اليومي مثل الهواتف المحمولة والمصابيح الكهربائية إلى المشاريع الصناعية الكبرى.

وحتى الآن، تمت تلبية هذه الطاقة الهائلة المطلوبة لتشغيل حياة مليارات البشر بشكل أساسي من خلال مصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والغاز الطبيعي.

ومع ذلك، فإن هذه الموارد محدودة وتسبب أيضًا ضررًا كبيرًا للبيئة. ومن ثم، فإن تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أمر حيوي في القرن الحالي.

ومع وصول طاقة شمسية كافية إلى الأرض لتلبية متطلبات الطاقة العالمية لمدة عام في ساعة واحدة فقط، تعتبر الطاقة الشمسية الطريق الأمثل لمستقبل الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة الشمسية هي منشآت مصممة للاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء باستخدام التأثير الكهروضوئي للألواح الشمسية.

كما ضمت القائمة أيضا حديقة بهادلا للطاقة الشمسية، الهند وحديقة هاينان للطاقة الشمسية في الصين وحديقة بافاجادا الشمسية، الهند وحديقة Tengger Desert للطاقة الشمسية، الصين ونور أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الإمارات العربية المتحدة وحديقة كورنول الترا ميجا للطاقة الشمسية، الهند وغيرهم.