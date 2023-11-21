الليلة.. تخرج دفعة "ابدأ حلمك" بالداخلة ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية

استكمالا لفعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023؛ يشهد مسرح قصر ثقافة موط، مساء اليوم الثلاثاء، تخرج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك"، من أبناء مدينة الداخلة، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتقدم دفعة الداخلة عرض "حياة"، وهو مشروع فني الغرض منه إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر، يشارك فيه 40 متدربا من أبناء الداخلة.

ويشار إلى أن العمل في المشروع انطلق في الداخلة في شهر مارس الماضي، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والدراما الكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

مشروع "ابدأ حلمك"

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.

وقد نظم، أمس الاثنين، بسينما هيبس، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لأبناء مدينة الخارجة، وقدمت الدفعة عرض الدفعة عرض "صورة" نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة شهور، بمشاركة 40 متدربا من أبناء المدينة.