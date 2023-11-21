مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسليم أكثر من 600 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي وذلك خلال الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التفاصيل كاملة، وقالت فى تصريحات لـ"الدستور": “تستعد الوزارة لتسليم التابلت للمديريات التعليمية على مستوى المحافظات وتقوم المديريات بتوزيعها على الادارات التعليمية ثم يتم بعد ذلك التوزيع من الادارات على المدارس الثانوية العامة”.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وجهت المديريات بالعمل على تنبيه الطلاب بسداد قيمة التأمين قبل أن يحصل على التابلت أو يستمله.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 8 نصائج للطلاب من أجل التعامل مع التابلت المدرسي وهى كالتالى:

1. استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التاب.

2. غلق التابلت في وقت عدم الحاجة إليه حفاظًا على البطارية.

3. لا تقم بمحاولة فتح الجهازأو إجراء صيانة له خارج مراكز صيانة. Samsung.

4. لا تقم بتركيب شاشة حافظة Protector حتى لا تؤثر على المدى البعيد على قدرة الـTouch.

5. الغرض من التابلت تعليمي في الأساس وكل التطبيقات والإمكانيات التي تم غلقها هي للحفاظ على هذا الغرض، لذلك جرى برمجته بصورة أساسية للأغراض التعليمية وعلى بنك المعرفة المصري ومحرك البحث العلمي discovery.

6. الحفاظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور.

7. الحفاظ على«التاب» فهو ملكك وهدية مقدمة من الدولة إليك وستكون الاختبارات عليه وبواسطته.

8. في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية (3 سنوات) يمكن للطالب أو المعلم الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه مصري أو أن يشتري (كحل بديل) وثيقة تأمين عند الاستلام والتي تمنحه جهازًا بديلًا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي (مع مراعاة شروط شركة التأمين).