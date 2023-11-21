محافظ أسيوط يلتقي 29 موظفًا من العاملين المثبتين حديثًا على الموازنة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع 29 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة المثبتين حديثًا على وظائف بموازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للإستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم.

جاء ذلك بحضور أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

التوزيع على الأماكن والإدارات وفقًا لحاجة العمل

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للعاملين الذين شملهم القرار بعد استكمال باقي الاجراءات القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل لافتًا إلى أهمية توزيعهم على الأماكن والإدارات وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق اقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

وطالب المحافظ العاملين ببذل مزيد من الجهد كل في نطاق عمله الذي سيتم توزيعه عليه وتقديم العمل في تفاني واخلاص لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية بالديوان العام بتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالادارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغباتهم حتى يضمنوا الاستقرار الوظيفي خلال إتمام إجراءات التعيين والتأكيد على تحسين بيئة العمل.

وأكد محافظ أسيوط علي ضرورة سرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتوزيعهم علي الإدارات المختلفة والمراكز والأحياء طبقًا للإحتياجات اللازمة للعمل.

جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع