الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التجهيزات التي تتم بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعد انتهاء التشطيبات وتأثيث المكان وتركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة وفروع للشبكة بجميع المحافظات، ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة وخطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والإرتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين طبقًا لأحدث المعايير العالمية وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخري مدير إدارة المشروعات بالمحافظة وعددًا من الموظفين الذين تم تدريبهم للعمل بالمركز.

المركز يمكن المسئولين من التدخل الفوري في حال وقوع أي أزمات طارئة


وتابع محافظ أسيوط منظومة الأجهزة والشاشات والكاميرات بالمركز التي ستسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي تمكن المسئولين من التدخل الفوري في حال وقوع أي أزمات طارئة وتحقق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ مؤكدًا على أهمية كفاءة تشغيل المنظومة ويتمثل ذلك في العنصر البشري وكفاءته في إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.


وقال "سعد" إنه يتم من خلال المركز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن إقامة هذه المراكز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.


وأوضح اللواء عصام سعد أن ديوان المحافظة شهد تطويرًا كبيرًا بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والذى يعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن متصلة بالوزارات والهيئات المعنية التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة انتهاء التشطيبات وتأثيث المكان تركيب الأجهزة والشاشات للمواصفات التكنولوجية اللازمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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