تنظيم قوافل لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتم حاليًا تنظيم قوافل لتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا في 3 مراكز على مستوى المحافظة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري وحتى يوم الخميس 30 نوفمبر 2023. وتستهدف هذه الخدمات النساء في المناطق المحرومة التي تعاني من عدم تلبية احتياجاتها، وتستهدف أيضًا المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بصحة المواطنين في القرى التي تعاني من أكبر احتياجات، وتعزيز صحة المرأة المصرية على وجه الخصوص. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف هذه القوافل وتوسيع نطاق خدماتها في جميع القرى بمراكز المحافظة، مع التركيز على المناطق المحرومة، حرصًا على توفير هذه الخدمات في المناطق التي يعاني سكانها من كثافة سكانية عالية.

أهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة

ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط ومنفلوط والفتح بتسهيل عمل القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها مؤكدًا تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات على المشاركة إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة منوها إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار جهود تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب ودعم تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا وثقافيًا لرفع وعيها وتمكينها من ممارسة حقوقها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تنفيذها في جميع الوحدات التابعة لإدارات مراكز (ديروط - الفتح - منفلوط) وفقًا لبرنامج زمنى بواقع 3 أيام لكل مركز حيث سيتم تنفيذ 3 قوافل خدمية بإدارة ديروط الصحية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023 وخلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر بإدارة الفتح والفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023 بإدارة منفلوط ويشارك في القافلة من 3-4 عيادات متنقلة لتقديم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة العمل وكسف الأطفال بالإضافة إلى تنفبذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير 2 أخصائيات نساء للتعامل مع حالات الإحالة لتركيب كبسولات الامبلانون واللوالب لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بهذه القرى مع التركيز على قرى (الكوديا – المناشي – ديروط المناشي) بإدارة ديروط وقرى (عرب مطير – بني مر – بني زيد) بإدارة الفتح وقرى (بني رافع – العتامنة – بني عدي البحرية) بإدارة منفلوط والتي تعد من قرى حياة كريمة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف لافتًا إلى أن القافلة تتم تحت إشراف الدكتور مروة أبو المكارم مدير تنظيم الأسرة بالمديرية وبمتابعة فرق قطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية.