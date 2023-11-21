الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الوطنية للانتخابات تبرم بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي

توقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة بروتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

ومن المقرر أن ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، في الأول من ديسمبر المقبل، وأعلنت الهيئة الجدول الزمني ومواعيد الانتخابات، مؤكدة أن الجولة الأولى لانتخابات المصريين في الخارج تجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة. 

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024 من 9 صباحا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتكون انتخابات المصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024 من 9 صباحا حتى التاسعة مساء. 

وحددت الهيئة 18 ديسمبر كموعد لإعلان النتيجة في الجولة الأولى، و16 يناير كموعد لإعلان النتيجة في جولة الإعادة.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، والتعرف على الموقف الانتخابي للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات على موقع الهيئة جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كل البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الشباب والرياضة الانتخابات الرئاسية

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